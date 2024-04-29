Прогноз синоптиков на 30 апреля: тепло и ветрено

Завтра, во вторник, 30 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 30 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 20-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 19-24°C.
На автодорогах области видимость хорошая.