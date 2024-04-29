Прогноз синоптиків на 30 квітня: тепло та вітряно

Завтра, у вівторок, 30 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 30 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-12°C, вдень 20-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 19-24°C.
На автошляхах області видимість добра.