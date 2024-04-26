Прогноз синоптиков на 27 апреля: хороший день для прогулки

Завтра, в субботу, 27 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Есть вероятность небольших дождей.
Прогноз погоды в Одессе на 27 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°C, днем 18-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°C, днем 18-23°C.
На автодорогах области видимость хорошая.