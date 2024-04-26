Прогноз синоптиків на 27 квітня: гарний день для прогулянки

Завтра, у суботу, 27 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Є ймовірність невеликих дощів.
Прогноз погоди в Одесі на 27 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°C, вдень 18-20°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 27 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°C, вдень 18-23°C.
На автошляхах області видимість добра.