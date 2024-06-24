Прогноз синоптиков на 25 июня: летняя жара

Завтра, во вторник, 25 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области после дождей и относительной прохлады снова вернется летняя жара.
Прогноз погоды в Одессе на 25 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.