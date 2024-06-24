Прогноз синоптиків на 25 червня: літня спека

Завтра, у вівторок, 25 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області після дощів та відносної прохолоди знову повернеться літня спека.
Прогноз погоди в Одесі на 25 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.