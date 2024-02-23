Прогноз синоптиков на 24 февраля: в Одессе сохранится сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в субботу, 24 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым, но ветреным днем. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 24 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7°C тепла, днем 8-10°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7°C тепла, днем 8-13°C тепла, местами до 16°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
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