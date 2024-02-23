Прогноз синоптиков на 24 февраля: в Одессе сохранится сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

Одесситов предупреждают: вечером 22 февраля ухудшится погода Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одессе и Одесской области, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг Завтра, в четверг, 22 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров местами покажут до 12 градусов выше нуля. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: порадует ли среда, 21 февраля? По прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 21 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но с небольшим прояснениями, а температура воздуха ожидается преимущественно «плюсовая». ПОДРОБНЕЕ