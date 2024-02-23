Прогноз синоптиків на 24 лютого: в Одесі збережеться сильний вітер, оголошено штормове попередження

Завтра, у суботу, 24 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим, але вітряним днем. У місті оголошено штормове попередження.
Прогноз погоди в Одесі на 24 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7°C тепла, вдень 8-10°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 24 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 8-13°C тепла, місцями до 16°C тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
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