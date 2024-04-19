Прогноз синоптиков на 20 апреля: дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение

В Одессе на 20 апреля объявлено штормовое предупреждение. Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Прогноз погоды в Одессе на 20 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-8°C, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 апреля

По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями. Днем умеренный дождь, местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°C тепла, местами на почве заморозки 0-2°C, днем 11-16°C.

На автодорогах области днем видимость во время дождя 1-2 км.