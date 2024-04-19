Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на 20 апреля: дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков на 20 апреля: дождь, сильный ветер и штормовое предупреждение

Завтра, в субботу, 20 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение из-за порывов северо-восточного ветра 15-20 м/с.

В Одессе на 20 апреля объявлено штормовое предупреждение. Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Прогноз погоды в Одессе на 20 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-8°C, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 апреля

По Одесской области завтра ожидается облачность с прояснениями. Днем умеренный дождь, местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°C тепла, местами на почве заморозки 0-2°C, днем 11-16°C.

На автодорогах области днем видимость во время дождя 1-2 км.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua