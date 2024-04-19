Прогноз синоптиків на 20 квітня: дощ, сильний вітер та штормове попередження

В Одесі на 20 квітня оголошено штормове попередження. Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Прогноз погоди в Одесі на 20 квітня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8°C, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 20 квітня

По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями. Вдень помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°C тепла, місцями на грунті заморозки 0-2°C, вдень 11-16°C.

На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.