Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 20 квітня: дощ, сильний вітер та штормове попередження

Прогноз синоптиків на 20 квітня: дощ, сильний вітер та штормове попередження

Завтра, у суботу, 20 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження через пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

В Одесі на 20 квітня оголошено штормове попередження. Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Прогноз погоди в Одесі на 20 квітня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8°C, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 20 квітня

По Одеській області завтра очікується хмарність з проясненнями. Вдень помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°C тепла, місцями на грунті заморозки 0-2°C, вдень 11-16°C.

На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk