Прогноз синоптиков на 14 июня: штормовое предупреждение

В течение суток 14 июня по Одессе и области ожидается гроза, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с. По Одесской области днем местами град.

Прогноз погоды в Одессе на 14 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Дождь, гроза, гроза.

Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.

Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 23-25°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Дождь, местами значительный. Гроза.

Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.

Днем во время грозы шквал, 15-20 м/с, местами град.

Температура ночью 15-20°C, днем 21-26°C.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.