Прогноз синоптиков на 14 июня: штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 14 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
В течение суток 14 июня по Одессе и области ожидается гроза, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с. По Одесской области днем местами град.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Дождь, гроза, гроза.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.
Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Дождь, местами значительный. Гроза.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.
Днем во время грозы шквал, 15-20 м/с, местами град.
Температура ночью 15-20°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.