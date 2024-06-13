Прогноз синоптиків на 14 червня: штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 14 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Дощі не прогнозують, тай забагато тепла також не буде.
Протягом доби 14 червня по Одесі та області очікується гроза, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с. По Одеській області вдень місцями град.
Прогноз погоди в Одесі на 14 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Дощ, гроза.
Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с.
Вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Дощ, місцями значний. Гроза.
Вітер південно-східний, в другій половині дня північно-західний 7-12 м/с.
Вдень під час грози шквал, 15-20 м/с, місцями град.
Температура вночі 15-20°C, вдень 21-26°C.
На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.