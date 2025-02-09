Прогноз погоди в Одесі на 10 лютого
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7°С морозу, вдень 0-2°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 10 лютого
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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