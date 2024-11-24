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Прогноз погоды в Одессе: порадует ли понедельник 25 ноября

Прогноз погоды в Одессе: порадует ли понедельник 25 ноября

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 25 ноября 2024 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, а штормовой ветер утихнет.

Прогноз погоды в Одессе на 25 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3°С мороза, днем 4-6°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 25 ноября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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