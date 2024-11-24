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Прогноз погоди у Одесі: чи порадує понеділок 25 листопада

Прогноз погоди у Одесі: чи порадує понеділок 25 листопада

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 25 листопада 2024 року, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується, а штормовий вітер вщухне.

Прогноз погоди в Одесі на 25 листопада

В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 25 листопада

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями.Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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