Прогноз погоды в Одессе на 6 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 августа
Переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с, днем во время грозы порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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