Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 5 — 7 августа.

Вас ждут музыка, краски, общение и вдохновенные встречи с теми, кто творит культуру — искренне, живо, рядом с вами. Это шанс остановиться, подышать полной грудью и почувствовать: жизнь — это мгновение, которое мы наполняем смыслом.

Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней, теплого и уютного августа. Берегите себя!

Что: «Герои украинского неба»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 5 августа, 15:00

Что: Народоведческая гостиная «Медово-яблочные гости»

Где: Королева, 71-1, Б-ка N45

Когда: 5 августа, 15:30

Что: Фестиваль яблочных десертов по книге «Вкусная история Украины»

Где: Владимира Великого, 148-а, Б-ка N40

Когда: 6 августа, 14:00

Что: Показ фильма «Только в мюзик холле»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 6 августа, 15:00



Что: American English Club | Separating Art and Artist

Где: Онлайн

Когда: 6 августа, 17:00

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Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Фонтана

Когда: 6 – 7 августа, 18:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Фонтана

Когда: 7 августа, 05:46

Что: Мастер класс по росписи

Где: Французский бульвар, 11А, Центральная городская библиотека

Когда: 7 августа, 14:00

​Регистрация: 097 403 58 05

Что: Книжный клуб ProЧитай

Где: Королева, 46-а, Б-ка для юношества

Когда: 7 августа, 15:00

Что: Conversation club with Tristan | Learning languages

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 7 августа, 18:30

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Что: Творческий вечер Дмитрия Долгова

Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa

Когда: 7 августа, 18:15





