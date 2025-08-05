Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 5 — 7 августа.
Вас ждут музыка, краски, общение и вдохновенные встречи с теми, кто творит культуру — искренне, живо, рядом с вами. Это шанс остановиться, подышать полной грудью и почувствовать: жизнь — это мгновение, которое мы наполняем смыслом.
Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней, теплого и уютного августа. Берегите себя!
Что: «Герои украинского неба»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 августа, 15:00
Что: Народоведческая гостиная «Медово-яблочные гости»
Где: Королева, 71-1, Б-ка N45
Когда: 5 августа, 15:30
Что: Фестиваль яблочных десертов по книге «Вкусная история Украины»
Где: Владимира Великого, 148-а, Б-ка N40
Когда: 6 августа, 14:00
Что: Показ фильма «Только в мюзик холле»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 6 августа, 15:00
Что: American English Club | Separating Art and Artist
Где: Онлайн
Когда: 6 августа, 17:00
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Что: Пианотерапия
Где: 16 в. Фонтана
Когда: 6 – 7 августа, 18:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. Фонтана
Когда: 7 августа, 05:46
Что: Мастер класс по росписи
Где: Французский бульвар, 11А, Центральная городская библиотека
Когда: 7 августа, 14:00
Регистрация: 097 403 58 05
Что: Книжный клуб ProЧитай
Где: Королева, 46-а, Б-ка для юношества
Когда: 7 августа, 15:00
Что: Conversation club with Tristan | Learning languages
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 7 августа, 18:30
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Что: Творческий вечер Дмитрия Долгова
Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa
Когда: 7 августа, 18:15