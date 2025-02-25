Фото дня, на улице Гоголя

Прогноз погоды в Одессе на 26 февраля

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В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 26 февраля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, местами до 12°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Вместо советской доски почета — портреты героев войны: художник из Одесской области создает патриотическое панно.

Фото Марии Котовой

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