Прогноз погоды в Одессе на 26 февраля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Читайте также: На одном из пляжей Одессы сточные воды круглосуточно стекают в море
Прогноз погоды в Одесской области на 26 февраля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, местами до 12°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Вместо советской доски почета — портреты героев войны: художник из Одесской области создает патриотическое панно.
Фото Марии Котовой