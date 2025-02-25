Прогноз погоди в Одесі на 26 лютого
В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 26 лютого
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°С морозу, місцями до 12°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції: Замість радянської дошки пошани – портрети героїв війни: художник з Одеської області створює патріотичне панно.
Фото Марії Котової