Фото дня, на улице Гоголя

Прогноз погоди в Одесі на 26 лютого

Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 2-4°С тепла.

Читайте також: На одному з пляжів Одеси стічні води цілодобово стікають у море

Прогноз погоди в Одеській області на 26 лютого

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С морозу, місцями до 12°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції: Замість радянської дошки пошани – портрети героїв війни: художник з Одеської області створює патріотичне панно.

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою