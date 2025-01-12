Прогноз погоды в Одессе на 13 января
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 января
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой