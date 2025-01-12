Прогноз погоди в Одесі на 13 січня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 13 січня
По Одеській області в понеділок очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Марії Котової