Прогноз погоды в Одессе на 28 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 9-11°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-14°C тепла.
На автодорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.
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