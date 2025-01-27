сакура в одессе

Прогноз погоды в Одессе на 28 января

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°C тепла, днем 9-11°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 января

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем 9-14°C тепла.

На автодорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.

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