сакура в одесі

Прогноз погоди в Одесі на 28 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 9-11°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 28 січня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-14°C тепла.

На автошляхах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою