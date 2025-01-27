Прогноз погоди в Одесі на 28 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 9-11°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 9-14°C тепла.
На автошляхах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.
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