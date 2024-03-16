Прогноз погоды на 17 марта: что ждет одесситов, кроме тумана

Завтра, в воскресенье, 17 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но туманная погода. Существенных осадков не предвидится, собщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 17 марта
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.
Также напоминаем, что в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром 17 марта ожидается туман, видимость на автодорогах не превысит 200-500 метров
Прогноз погоды в Одесской области на 17 марта
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 8-13°С.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото Александра Бурлака