Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на 17 марта: что ждет одесситов, кроме тумана

Прогноз погоды на 17 марта: что ждет одесситов, кроме тумана

Завтра, в воскресенье, 17 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но туманная погода. Существенных осадков не предвидится, собщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 17 марта

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.

Также напоминаем, что в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром 17 марта ожидается туман, видимость на автодорогах не превысит 200-500 метров

Прогноз погоды в Одесской области на 17 марта

По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 8-13°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Фото Александра Бурлака

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Редакция ПРОФИЛЬ
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