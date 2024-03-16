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Прогноз погоди на 17 березня: що чекає на одеситів, крім туману

Прогноз погоди на 17 березня: що чекає на одеситів, крім туману

У неділю, 17 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але туманна погода. Суттєвих опадів не передбачається, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 17 березня

В Одесі хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С вище за нуль.

Також нагадуємо, що в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі та вранці 17 березня очікується туман, видимість на автошляхах не перевищить 200-500 метрів

Прогноз погоди в Одеській області на 17 березня

По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С, вдень вона підніметься до 8-13°С.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Фото Олександра Бурлака

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