Прогноз погоди на 17 березня: що чекає на одеситів, крім туману

У неділю, 17 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але туманна погода. Суттєвих опадів не передбачається, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 17 березня
В Одесі хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С вище за нуль.
Також нагадуємо, що в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі та вранці 17 березня очікується туман, видимість на автошляхах не перевищить 200-500 метрів
Прогноз погоди в Одеській області на 17 березня
По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С, вдень вона підніметься до 8-13°С.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Фото Олександра Бурлака