Прогноз магнитных бурь: какой будет суббота, 7 сентября

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.

Предварительно, солнечная активность снова возрастет в период с 10 по 12 сентября.

А завершит этот месяц еще одна геомагнитная буря, которая предположительно продлится с 25 по 28 сентября. И хотя она будет менее интенсивной, чем предыдущие, в последний день ее мощность может достичь 5 баллов.

Ученые до конца не выяснили, как магнитные бури влияют на человека. Замечено, что наиболее подвержены негативному влиянию бурь метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических болезней (особенно сердечно-сосудистой системы).

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний. Поэтому стоит заранее подготовиться: иметь под рукой необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Если же ваше самочувствие во время магнитных бурь сильно ухудшилось, то по возможности обратитесь к врачу.