Прогноз магнітних бур: якою буде субота, 7 вересня

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.

Попередньо сонячна активність знову зросте в період з 10 по 12 вересня.

А завершить цей місяць ще одна геомагнітна буря, яка, ймовірно, триватиме з 25 по 28 вересня. І хоча вона буде менш інтенсивною за попередні, в останній день її потужність може досягти 5 балів.

Вчені до кінця не з’ясували, як магнітні бурі впливають на людину. Помічено, що найбільш схильні до негативного впливу бур метеозалежні та літні люди, вагітні жінки, а також володарі хронічних хвороб (особливо серцево-судинної системи).

Під час магнітних бур багато людей відчувають головний біль, запаморочення, підвищену втому, а також загострення хронічних захворювань. Тому варто заздалегідь підготуватися: мати під рукою необхідні ліки, більше відпочивати та уникати стресових ситуацій.

Якщо ж ваше самопочуття під час магнітних бур дуже погіршилося, то по можливості зверніться до лікаря.