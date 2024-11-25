Прогноз космической погоды на 25 ноября: ждать ли бессонницу и головные боли

Также есть информация о том, что 25 ноября Землю накроет трехдневная магнитная буря амплитудой около 3 баллов – это считается магнитной бурей средней интенсивности.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:

повышение артериального давления;

бессонница;

головная боль;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

снижение концентрации;

общая слабость и упадок сил.

Что нужно делать в дни магнитных бурь

Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;

Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;

Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;

Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

Чего нельзя делать в период магнитных бурь