Прогноз космічної погоди на 25 листопада: чи чекати на безсоння та головний біль

Також є інформація про те, що 25 листопада Землю накриє триденна магнітна буря амплітудою близько 3 балів – це вважається магнітною бурею середньої інтенсивності.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітна буря – результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття та настрій.

У період сильних магнітних бур у зоні ризику виявляються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:

підвищення артеріального тиску;

безсоння;

головний біль;

підвищена стомлюваність;

дратівливість;

зниження концентрації;

загальна слабкість та занепад сил.

Що потрібно робити в дні магнітних бур

Слідкувати за самопочуттям: Будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;

Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;

Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;

Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей знаходження на свіжому повітрі допоможе пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися та покращити ваше самопочуття.

Чого не можна робити в період магнітних бур