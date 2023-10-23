Прогноз космической погоды на 23 октября: ждать ли магнитную бурю

И сегодня, в понедельник, 23 октября, возможны периоды штормовой космической погоды, предупреждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.

Магнитная буря: что это?

Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные — полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, 23-26 октября возможны слабые магнитные бури, а 29-30 октября нас ждет магнитная буря средней мощности.

Как магнитные бури влияют на на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

головные боли;

сонливость и бессонницу;

общее ухудшение самочувствия;

упадок сил;

нарушение концентрации;

проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).

В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Как пережить магнитные бури

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до умеренной, чтобы не перегружать организм;

придерживайтесь режима дня и графика сна;

чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;

ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;

пейте больше чистой воды;

откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.

По материалам rbc.ua