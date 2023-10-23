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Прогноз космической погоды на 23 октября: ждать ли магнитную бурю

Прогноз космической погоды на 23 октября: ждать ли магнитную бурю

Как отмечают астросиноптики, в целом геомагнитная обстановка в октябре 2023 года спокойнее по сравнению с сентябрем. Тем не менее, до конца месяца еще возможны несколько всплесков как слабой, так и достаточно сильной мощности.

И сегодня, в понедельник, 23 октября, возможны периоды штормовой космической погоды, предупреждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.

Магнитная буря: что это?

Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные — полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, 23-26 октября возможны слабые магнитные бури, а 29-30 октября нас ждет магнитная буря средней мощности.

Как магнитные бури влияют на на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

  • головные боли;
  • сонливость и бессонницу;
  • общее ухудшение самочувствия;
  • упадок сил;
  • нарушение концентрации;
  • проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).
  • В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Как пережить магнитные бури

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

  • продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до умеренной, чтобы не перегружать организм;
  • придерживайтесь режима дня и графика сна;
  • чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;
  • пейте больше чистой воды;
  • откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.

По материалам rbc.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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