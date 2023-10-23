Прогноз космической погоды на 23 октября: ждать ли магнитную бурю

Как отмечают астросиноптики, в целом геомагнитная обстановка в октябре 2023 года спокойнее по сравнению с сентябрем. Тем не менее, до конца месяца еще возможны несколько всплесков как слабой, так и достаточно сильной мощности.
И сегодня, в понедельник, 23 октября, возможны периоды штормовой космической погоды, предупреждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.
Магнитная буря: что это?
Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.
Эффекты от столкновения с атмосферой нашей планеты могут быть разные — полярные сияния, нарушение работы спутников, радиосвязи, электросетей, GPS, мобильной связи и ухудшение самочувствия у многих людей на Земле.
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, 23-26 октября возможны слабые магнитные бури, а 29-30 октября нас ждет магнитная буря средней мощности.
Как магнитные бури влияют на на человека
Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.
И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:
- головные боли;
- сонливость и бессонницу;
- общее ухудшение самочувствия;
- упадок сил;
- нарушение концентрации;
- проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).
- В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.
Как пережить магнитные бури
Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:
- продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до умеренной, чтобы не перегружать организм;
- придерживайтесь режима дня и графика сна;
- чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;
- ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;
- пейте больше чистой воды;
- откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.
По материалам rbc.ua