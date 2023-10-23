Прогноз космічної погоди на 23 жовтня: чи чекати на магнітну бурю

І сьогодні, у понеділок, 23 жовтня, можливі періоди штормової космічної погоди, попереджають фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, цей «шторм» може пройти непоміченим, а ось ті, хто залежить від погодних примх, можуть відчути легке нездужання, і тому їм бажано тримати під рукою потрібні ліки від головного болю та підвищеного тиску.

Магнітна буря: що це?

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Викиди відбуваються у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів), які рухаються у просторі на дуже великій швидкості. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Ефекти від зіткнення з атмосферою нашої планети можуть бути різні – полярні сяйва, порушення роботи супутників, радіозв’язку, електромереж, GPS, мобільного зв’язку та погіршення самопочуття у багатьох людей на Землі.

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, 23-26 жовтня можливі слабкі магнітні бурі, а 29-30 жовтня на нас чекає магнітна буря середньої потужності.

Як магнітні бурі впливають на людину

Існує багато різних досліджень, де вчені з усього світу підтверджують взаємозв’язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

головний біль;

сонливість та безсоння;

загальне погіршення самопочуття;

занепад сил;

порушення концентрації;

проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).

У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Як пережити магнітні бурі

Загальні рекомендації на час магнітних бур виглядають так:

продовжуйте заняття спортом, фізичною активністю, проте зменште рівень тренування до помірного, щоб не перевантажувати організм;

дотримуйтесь режиму дня та графіка сну;

частіше провітрюйте приміщення, де знаходитесь;

обмежте споживання гострої та жирної їжі, їжте більше сезонних овочів та фруктів;

пийте більше чистої води;

відмовтеся, хоча б тимчасово, від кави, алкоголю, цигарок, енергетичних напоїв.

У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

За матеріалами rbc.ua