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Прогноз космічної погоди на 23 жовтня: чи чекати на магнітну бурю

Прогноз космічної погоди на 23 жовтня: чи чекати на магнітну бурю

Як зазначають астросиноптики, загалом геомагнітна обстановка у жовтні 2023 року спокійніша порівняно з вереснем. Тим не менш, до кінця місяця ще можливі кілька сплесків як слабкої, так і достатньо сильної потужності.

І сьогодні, у понеділок, 23 жовтня, можливі періоди штормової космічної погоди, попереджають фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, цей «шторм» може пройти непоміченим, а ось ті, хто залежить від погодних примх, можуть відчути легке нездужання, і тому їм бажано тримати під рукою потрібні ліки від головного болю та підвищеного тиску.

Магнітна буря: що це?

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Викиди відбуваються у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів), які рухаються у просторі на дуже великій швидкості. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Ефекти від зіткнення з атмосферою нашої планети можуть бути різні – полярні сяйва, порушення роботи супутників, радіозв’язку, електромереж, GPS, мобільного зв’язку та погіршення самопочуття у багатьох людей на Землі.

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, 23-26 жовтня можливі слабкі магнітні бурі, а 29-30 жовтня на нас чекає магнітна буря середньої потужності.

Як магнітні бурі впливають на людину

Існує багато різних досліджень, де вчені з усього світу підтверджують взаємозв’язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

  • головний біль;
  • сонливість та безсоння;
  • загальне погіршення самопочуття;
  • занепад сил;
  • порушення концентрації;
  • проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).
  • У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Як пережити магнітні бурі

Загальні рекомендації на час магнітних бур виглядають так:

  • продовжуйте заняття спортом, фізичною активністю, проте зменште рівень тренування до помірного, щоб не перевантажувати організм;
  • дотримуйтесь режиму дня та графіка сну;
  • частіше провітрюйте приміщення, де знаходитесь;
  • обмежте споживання гострої та жирної їжі, їжте більше сезонних овочів та фруктів;
  • пийте більше чистої води;
  • відмовтеся, хоча б тимчасово, від кави, алкоголю, цигарок, енергетичних напоїв.

У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

За матеріалами rbc.ua

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