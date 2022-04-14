Проезд на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской откроют к 15 июня

Пресс-служба Одесского городского совета информирует, что ремонт перекретка улиц Преображенской и Пантелеймоновской затягивается из-за военного положения. Его планируют откруть 15 июня.

В сообщении сказано:

«В связи с проведением капитального ремонта асфальтобетонного покрытия и заменой трамвайных путей на ул. Преображенской было закрыто движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской.

Учитывая военное положение, движение транспорта на этом участке будет закрыто до 15 июня 2022 года».