Когда с одесского пляжа уберут танкер Delfi: новое обещание

Танкер Delfі, который с ноября прошлого года в полузатонувшем состоянии лежит около одесского пляжа «Дельфин», может задержаться там еще на месяц.

Об этом сказано в сообщении Администрации морских портов Украины.

В сообщении отмечено, что поднять судно должен судовладелец, а у АМПУ пока нет законных сделать это самостоятельно. Оно наступит, если хозяин судна не уберет его до 20 июля. И то, при условии, что судовладелец компенсирует затраты АМПУ.

Но судовладелец отказался их возмещать и заявил о готовности самостоятельно поднять судно, отмечается в сообщении Администрации морпортов.

Как сообщалось, утечка с танкера в очередной раз произошла в воскресенье, 21 июня.

Ранее судно обещали поднять до 25 июня – и это далеко не первое обещание. Подробнее читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

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