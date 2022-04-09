Продленный комендантский час: разъяснения по ограничениям и запретам

В Одесской областной военной администрации дали подробные разъяснения по ограничениям и запретам, обусловленных введением продленного комендантского часа на территории города и области.

Почему ввели продленный комендантский час?

Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала, погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля, есть угроза нанесения ракетного удара.

Именно поэтому Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.

Какие ограничения и запреты будут действовать в этот период?

В ночное время (с 21.00 9 апреля до 06.00 10 апреля и с 21.00 10 апреля до 06.00 11 апреля) все мероприятия комендантского часа – без изменений. То есть запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ограничения и разрешения, действующих в денное время с 06.00 утра — до 21.00 10 апреля:

Предприятия непрерывного цикла, больницы и аптеки работают в штатном режиме.

Проведение запланированных захоронений и связанных с ними ритуальных мероприятий разрешается при наличии минимально необходимого количества присутствующих (близкие родственники и друзья).

Передвижение по городу и области?

Перемещение пешком, общественным и личным транспортом – ограничивается и разрешается только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (билеты на поезд или автобус, направление на лечение, командировочное удостоверение, удостоверение работника предприятия непрерывного цикла).

Запрещается работа и посещение рынков, заведений общепита, кафе, ресторанов, торговых, развлекательных заведений, парков отдыха, спортивных заведений, магазинов, торговых точек и АЗС.

Работа общественного транспорта?

Движение общественного транспорта будет значительно ограничено, но по городу будут курсировать очередные маршрутные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как будет работать железные дороги и автостанции?

График движения железнодорожных поездов и автобусов междугородного сообщения не меняется, посадка и высадка пассажиров, а также допуск на вокзалы и выход из них осуществляется при наличии ранее приобретенных проездных документов (т.е. билетов) и документов, удостоверяющих личность. Необходимо прибывать на вокзалы непосредственно во время посадки на поезд или автобус. На вокзалы будут допускаться только те, кто будет ехать за приобретенными билетами. Просьба к сопровождающим лицам оставаться дома.

Выгул собак в усиленный комендантский час в Одессе и одесской области?

Если у вас четырехлапый друг для его выгула обязательно возьмите с собой паспорт гражданина Украины. Следует гулять вблизи вашего дома, не удаляясь, а время прогулки сократить максимально. В случае, если к Вам подошли представители территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины или Нацполиции – покажите документы по их требованию и вежливо объясните, что вы гуляете с собакой возле своего подъезда и делайте это быстро.

Разрешается перемещение не более трех сопровождающих людей для обеспечения мероприятий по обеспечению пищей и лечению животных.

Выпас сельскохозяйственных животных?

На территории Одесской области на пастбищах и специально отведенных угодьях разрешен выпас сельхозживотных, с которыми должно быть не более трех пастухов, которые соответственно будут иметь с собой все необходимые документы, удостоверяющие личность.

Что категорически запрещается?

Категорически запрещается пребывание за пределами личной квартиры, то есть на улице, в количестве более трех человек и без документов, удостоверяющих личность.