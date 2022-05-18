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Продавец рыбы на Привозе нанял банду киллеров для устранения конкурента

Продавец рыбы на Привозе нанял банду киллеров для устранения конкурента

В Одессе правоохранители направили в суд обвинение преступной группе в организации заказного покушения на убийство 27-летнего предпринимателя с рынка «Привоз».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Молодого мужчину, занимавшегося торговлей рыбой и морепродуктами, попытался «убрать» 44-летний конкурент.

Правонарушитель открыто попросил бизнесмена уйти с рынка, а когда тот отказался, нашел людей, согласившихся за денежное вознаграждение устранить его.

Событие произошло в ноябре прошлого года, когда старший по возрасту предприниматель пожаловался на своего конкурента куму, и тот свел его с так называемым криминальным авторитетом, приговоренным к лишению свободы за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения.

Преступник, оказавший влияние на арестантов в исправительной колонии и злоумышленников на свободе, подобрал среди неоднократно судимых за тяжкие преступления киллера и пособника для организации и осуществления убийства. Заказчик заплатил за это почти сто тысяч гривен.

изъятые деньги

Когда организованная группа была готова убить бизнесмена, ее задержали. Спецоперация проводилась при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области одновременно на рынке, куда прибыл исполнитель по жертве, в домах заказчика и пособников, а также в камере содержания их лидера.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Черемушках неизвестный застрелил мужчину – в городе ввели операцию «Сирена»

Потом в полиции сообщили, что правоохранители узнали известна личность киллера, убившего мужчину на Черемушках

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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