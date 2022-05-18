Продавец рыбы на Привозе нанял банду киллеров для устранения конкурента

В Одессе правоохранители направили в суд обвинение преступной группе в организации заказного покушения на убийство 27-летнего предпринимателя с рынка «Привоз».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Молодого мужчину, занимавшегося торговлей рыбой и морепродуктами, попытался «убрать» 44-летний конкурент.

Правонарушитель открыто попросил бизнесмена уйти с рынка, а когда тот отказался, нашел людей, согласившихся за денежное вознаграждение устранить его.

Событие произошло в ноябре прошлого года, когда старший по возрасту предприниматель пожаловался на своего конкурента куму, и тот свел его с так называемым криминальным авторитетом, приговоренным к лишению свободы за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения.

Преступник, оказавший влияние на арестантов в исправительной колонии и злоумышленников на свободе, подобрал среди неоднократно судимых за тяжкие преступления киллера и пособника для организации и осуществления убийства. Заказчик заплатил за это почти сто тысяч гривен.

Когда организованная группа была готова убить бизнесмена, ее задержали. Спецоперация проводилась при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области одновременно на рынке, куда прибыл исполнитель по жертве, в домах заказчика и пособников, а также в камере содержания их лидера.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Черемушках неизвестный застрелил мужчину – в городе ввели операцию «Сирена»

Потом в полиции сообщили, что правоохранители узнали известна личность киллера, убившего мужчину на Черемушках

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области