Проблемный квартал на одесской Ришельевской: трещины, заборы и щиты (фото)

Как-то так получилось, что квартал по улице Ришельевской – ее нечетной стороне с сороковыми номерами – сделался «проблемным», из серии «у всех на слуху».

Судите сами. Дом №41 находится рядом с этим кварталом – здесь же, на углу с улицей Базарной. Там ничего не сносят. Наоборот – выросла новая «башня».

«Тихо» с домом №43, тоже памятником архитектуры. Но вглядитесь в наши фото. О чем вопит его фасад?..

Дом №45, то есть дом Нолле, тоже памятник архитектуры, идет трещинами, а его подвал находится в аварийном состоянии. Его жители по этому поводу обратились с петицией в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета.

Забор, огородивший дома №47 и №49 (бывшие типография Фесенко и Ришельевский театр) на сегодняшний день «освободился» от надписи «Спаси и сохрани», равно как и от прочих воззваний. Все это аккуратно закрашено.

И пока одесситы пишут петиции и выражают протесты против сноса исторических зданий в соцсетях, на зеленом металлическом ограждении уже появился информационный щит о том, что будет здесь таки возводиться жилой дом с паркингом…

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