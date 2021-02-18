Новости Одессы и Одесской области

Проблемный квартал на одесской Ришельевской: трещины, заборы и щиты (фото)

Проблемный квартал на одесской Ришельевской: трещины, заборы и щиты (фото)

Как-то так получилось, что квартал по улице Ришельевской – ее нечетной стороне с сороковыми номерами – сделался «проблемным», из серии «у всех на слуху».

Судите сами. Дом №41 находится рядом с этим кварталом – здесь же, на углу с улицей Базарной. Там ничего не сносят. Наоборот – выросла новая «башня».

Ришельевская, 41, башня

«Тихо» с домом №43, тоже памятником архитектуры. Но вглядитесь в наши фото. О чем вопит его фасад?..

Ришельевская, 43, фасад

Дом №45, то есть дом Нолле, тоже памятник архитектуры, идет трещинами, а его подвал находится в аварийном состоянии. Его жители по этому поводу обратились с петицией в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета.

Ришельевская, 45

Ришельевская, 45, дом Нолле

дом Нолле, табличка

Забор, огородивший дома №47 и №49 (бывшие типография Фесенко и Ришельевский театр) на сегодняшний день «освободился» от надписи «Спаси и сохрани», равно как и от прочих воззваний. Все это аккуратно закрашено.

Ришельевская, 47 и 49

Ришельевская, 47, 49, забор

забор на Ришельевской закрашен

И пока одесситы пишут петиции и выражают протесты против сноса исторических зданий в соцсетях, на зеленом металлическом ограждении уже появился информационный щит о том, что будет здесь таки возводиться жилой дом с паркингом…

застройка на Ришельевской

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить