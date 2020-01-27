Проблема утилизации мусора: у одесских чиновников есть план по ее решению

Огромное количество мусорных свалок в Одесской области серьезно угрожает окружающей среде. Чиновники Одесской облгосадминистрации решили заняться этой проблемой, но пока только разработали план действий по утилизации твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

“Большое количество свалок занимает большие площади. Эти земли можно использовать в сельском хозяйстве. Подавляющее большинство территорий уже работает в режиме перегрузки. В то же время технология захоронения осуществляется с нарушением нормативных требований», – подчеркнул замглавы ОГА Денис Ванаш.

Чтобы уменьшить вредное воздействие бытовых отходов на окружающую среду, в обладминистрации разработали план. Он включает в себя такие пункты:

создание региональной программы по управлению отходами;

создание межведомственной рабочей группы;

совершенствование регионального реестра мест удаления отходов;

координация действий с местными советами и всеми органами, а также работа с учебными заведениями;

внедрение программы повышения квалификации, проведение тренингов для субъектов хозяйствования по управлению отходами.

Также план включает условия для очистки населенных пунктов от загрязнения и организацию системы раздельного сбора мусора.

Но какие конкретные действия предполагают эти общие формулировки, пресс-служба Одесской облгосадминистрации не уточняет.

Напомним, в Одессе создали эко-карту, на которой указано, куда можно сдавать опасный мусор. “Одесская жизнь” также рассказывала, куда жаловаться, если не вывозят мусор. А в школах Одессы дети учатся сортировать мусор.

Фото: Одесская ОГА

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!