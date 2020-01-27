Проблема утилизации мусора: у одесских чиновников есть план по ее решению

Огромное количество мусорных свалок в Одесской области серьезно угрожает окружающей среде. Чиновники Одесской облгосадминистрации решили заняться этой проблемой, но пока только разработали план действий по утилизации твердых бытовых отходов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
“Большое количество свалок занимает большие площади. Эти земли можно использовать в сельском хозяйстве. Подавляющее большинство территорий уже работает в режиме перегрузки. В то же время технология захоронения осуществляется с нарушением нормативных требований», – подчеркнул замглавы ОГА Денис Ванаш.
Чтобы уменьшить вредное воздействие бытовых отходов на окружающую среду, в обладминистрации разработали план. Он включает в себя такие пункты:
- создание региональной программы по управлению отходами;
- создание межведомственной рабочей группы;
- совершенствование регионального реестра мест удаления отходов;
- координация действий с местными советами и всеми органами, а также работа с учебными заведениями;
- внедрение программы повышения квалификации, проведение тренингов для субъектов хозяйствования по управлению отходами.
Также план включает условия для очистки населенных пунктов от загрязнения и организацию системы раздельного сбора мусора.
Но какие конкретные действия предполагают эти общие формулировки, пресс-служба Одесской облгосадминистрации не уточняет.
Напомним, в Одессе создали эко-карту, на которой указано, куда можно сдавать опасный мусор. “Одесская жизнь” также рассказывала, куда жаловаться, если не вывозят мусор. А в школах Одессы дети учатся сортировать мусор.
Фото: Одесская ОГА
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