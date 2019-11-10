Со школьной скамьи: дети в Одессе будут учиться сортировать мусор

Экообразовательный проект «Время сортировать» направлен на введение раздельного сбора отходов в школах Одессы.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, основная идея проекта – привлечение школьной молодежи Одессы к сортировке отходов, информирование о культуре ответственного потребления.

На базе учебных заведений будут созданы все условия для раздельного сбора отходов. Школы, которые справятся с задачами лучше всех и смогут собрать наибольшее количество сортированных отходов, получат ценные призы.

Для участия в проекте отобрано 12 школ:

Одесский учебно-воспитательный комплекс «Гимназия №2 – специализированная школа I ступени с углубленным изучением английского языка»;

Одесская гимназия № 5;

Одесский учебно-воспитательный комплекс №13 «Общеобразовательная школа I-III ступеней – гимназия»;

Средняя школа №26 I-III ступеней;

Одесская специализированная школа №40 I-III ступеней;

Средняя школа № 45 I-III ступеней;

Средняя школа № 62 I-III ступеней;

Одесский учебно-воспитательный комплекс №84 «Специализированная школа I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков – общеобразовательная школа I-III ступеней»;

Средняя школа №92 I-III ступеней;

Средняя школа № 106 I-III ступеней;

Средняя школа №130 I-III ступеней;

Одесский учебно-воспитательный комплекс «Надежда» «Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учреждение №275».

Для участников проекта проводятся учебные семинары, направленные на формирование культуры поведения с бытовыми отходами, а также культуры потребления.

Реализации проекта – с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года.

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