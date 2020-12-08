Пробки в Одессе: на каких улицах есть проблемы для транспорта (карта)

Одесские водители массово игнорируют правила парковки на Фонтане (фото) Одесские автомобилисты упорно игнорируют запрет останавливаться и парковаться на участке от 5-й до 7-й станции Большого Фонтана. В этом убедился корреспондент «Одесской жизни», побывав здесь в утренний час пик. ПОДРОБНЕЕ

Одесса в пробках, Канатная в раскопках: зачем каждый год ремонтируют теплотрассу на одной и тоже улице Есть в Одессе такая традиция — каждый год перекапывать улицу Канатную. Муниципалитет утверждает — из-за реконструкции теплотрассы. Хотя одесситы подозревают, что с таким упорством и постоянством можно разве что закопанные клады разыскивать. Правда, сокровища здесь, скорее, не раскапывали, а закатывали под асфальт — столько на многолетние ремонты денег потрачено. Хронику раскопок последних лет попыталась восстановить «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ