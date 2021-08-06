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Пробки в Одессе: где сложно проехать утром пятницы 6 августа

Пробки в Одессе: где сложно проехать утром пятницы 6 августа

По состоянию на утро пятницы, 6 августа, на ряде дорожных развязок и ключевых магистралей в Одессе сложно проехать из-за образовавшихся пробок.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Так, затруднен проезд возле Двух столбов на подъезде к Одессе, пробка наблюдается на Объездной и Николаевской дорогах.

Сложно проехать в районе Пересыпского моста.

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В центре Одессы сейчас пробки наблюдаются на Екатерининской, ришельевской и прилегающим к ним улицам.

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Затруднен проезд в районе 5-й станции Большого Фонтана, по улице Черняховского, где продолжаются ремонтные работы, и на Адмиральском проспекте на перекрестке с улицей Краснова, а также в районе площади Толбухина.

Больше подробностей – на картах:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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