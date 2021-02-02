Пробки в Одессе: дороги города с самого утра перегружены транспортом (карта)

В Одессе утром во вторник, 2 февраля, возникли пробки и тянучки на дорогах.

Наиболее перегружены транспортом дороги в центре, а также Люстдорорфская дорога, район Пересыпского моста, площади Толбухина, “Двух столбов” и некоторые другие участки.

Подробнее на картах по данным на 8-10.

Значительные пробки наблюдались в Одессе и вечером 1 февраля. созданию транспортного коллапса в немалой степени поспособствовало перекрытие движения по улице Водопроводной на участке от Новощепного ряда до площади Старосенной, а также закрытие Ивановского моста.