Новости Одессы и Одесской области

Пробки в Одессе 6 сентября: где затруднен проезд

Пробки в Одессе 6 сентября: где затруднен проезд

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Одессе наблюдаются дорожные заторы и пробки на ряде ключевых магистралей и дорожных развязок.

По данным Google-карт, в настоящее время сложно проехать по улице Ангарской возле двух столбов, в районе Пересыпского моста. Затруднен проезд по Николаевской дороге.

Кроме того, пробки наблюдаются в центре города возле Привоза, на улице Черняховского, где продолжаются ремонтные работы, Адмиральском проспекте.

Серьезные пробки на улицах, прилегающих к площади Толбухина, а также возле Дома мебели на площади Деревянко, где недавно нанесли новую дорожную разметку.

Больше подробностей – на картах:

Пробки 6 сентября

Пробки 6 сентября2

Пробки 6 сентября3

Пробки 6 сентября4

Пробки 6 сентября5

Пробки 6 сентября6

Пробки 6 сентября7

Пробки 6 сентября8

Также напомним, что сегодня в трех районах Одессы продолжается ремонт дорог.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить