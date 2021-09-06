Пробки в Одессе 6 сентября: где затруднен проезд

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Одессе наблюдаются дорожные заторы и пробки на ряде ключевых магистралей и дорожных развязок.

По данным Google-карт, в настоящее время сложно проехать по улице Ангарской возле двух столбов, в районе Пересыпского моста. Затруднен проезд по Николаевской дороге.

Кроме того, пробки наблюдаются в центре города возле Привоза, на улице Черняховского, где продолжаются ремонтные работы, Адмиральском проспекте.

Серьезные пробки на улицах, прилегающих к площади Толбухина, а также возле Дома мебели на площади Деревянко, где недавно нанесли новую дорожную разметку.

Больше подробностей – на картах:

Также напомним, что сегодня в трех районах Одессы продолжается ремонт дорог.