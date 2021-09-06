Где в Одессе ремонтируют дороги утром понедельника

Сегодня, в понедельник, 6 сентября, в трех районах Одессы идут ремонтные работы на дорогах.
По информации управления дорожного хозяйства, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
В Киевском районе начались подготовительные работы к капитальному ремонту внутриквартального проезда по ул. Академика Филатова, №62/2.
В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию школы №44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
В случае ухудшения погоды в данный план могут быть внесены коррективы.