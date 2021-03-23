Новости Одессы и Одесской области

Пробки в Одессе 23 марта: какие улицы «покраснели» (карта)

Пробки в Одессе 23 марта: какие улицы «покраснели» (карта)

Сегодня утром, 23 марта, в Одессе на ряде ключевых дорог и транспортных развязок наблюдаются традиционные пробки и тянучки.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как информируют Google-карты, большие пробки сейчас в Малиновском районе – в районе закрытого Ивановского путепровода: наиболее сложная ситуация на улицах Святослава Рихтера, Кордонной, Овидиопольской дороге.

Сильные тянучки и в районе Привоза, ж/ж вокзала и закрытой на ремонт улицы Водопроводной. Сильно загружены улицы Екатерининская, Пушкинская и прилегающие к ним улицы.

В Киевском районе стали в пробках проспект Небесной Сотни и улица Инглези в районе «Сити-центра».

Также тянучки наблюдаются на Люстдорфской дороге в районе площади Толбухина, на кольцевой дороге возле Двух столбов и на Пересыпском мосту.

Больше подробностей – на картах:

пробки, Малиновский

пробки, центр

пробки, Киевский

пробки, Толбухина

пробки, Два столба

пробки, Пересыпь

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить