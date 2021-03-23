Пробки в Одессе 23 марта: какие улицы «покраснели» (карта)

Сегодня утром, 23 марта, в Одессе на ряде ключевых дорог и транспортных развязок наблюдаются традиционные пробки и тянучки.

Как информируют Google-карты, большие пробки сейчас в Малиновском районе – в районе закрытого Ивановского путепровода: наиболее сложная ситуация на улицах Святослава Рихтера, Кордонной, Овидиопольской дороге.

Сильные тянучки и в районе Привоза, ж/ж вокзала и закрытой на ремонт улицы Водопроводной. Сильно загружены улицы Екатерининская, Пушкинская и прилегающие к ним улицы.

В Киевском районе стали в пробках проспект Небесной Сотни и улица Инглези в районе «Сити-центра».

Также тянучки наблюдаются на Люстдорфской дороге в районе площади Толбухина, на кольцевой дороге возле Двух столбов и на Пересыпском мосту.

Больше подробностей – на картах: