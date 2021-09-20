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Пробки в Одессе 20 сентября: какие магистрали утром встали?

Пробки в Одессе 20 сентября: какие магистрали утром встали?

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября, на дорогах Одессы наблюдаются многочисленные дорожные пробки и тянучки.

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По данным Google-карт, возле Двух столбов стоят в пробках улица Ангарская и Объездная дорога:

Пробки 20 сентября, Два столба

Пробки 20 сентября, Объездная

Южная дорога в настоящее время относительно свободна, а вот на Николаевской трассе значительный затор:

Пробки 20 сентября, Николаевская дорога

Уже «по традиции» замерли в пробках Пересыпский мост и прилегающие к нему улицы:

Пробки 20 сентября, Пересыпь

Больше подробностей о том, где еще в Одессе серьезные дорожные тянучки, на картах:

Пробки 20 сентября, центр

Пробки 20 сентября, Адмиральский проспект

Пробки 20 сентября, Люстдорфская дорога

Пробки 20 сентября, Толбухина

Пробки 20 сентября, Инглези

Пробки 20 сентября, пр. Глушко

Кстати, напомним, что на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – будет организовано реверсивное движение в связи со строительными работами. А введение на этой магистрали реверсивного движения – это практически гарантированный транспортный коллапс в часы-пик.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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