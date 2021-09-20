Пробки в Одессе 20 сентября: какие магистрали утром встали?

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября, на дорогах Одессы наблюдаются многочисленные дорожные пробки и тянучки.

По данным Google-карт, возле Двух столбов стоят в пробках улица Ангарская и Объездная дорога:

Южная дорога в настоящее время относительно свободна, а вот на Николаевской трассе значительный затор:

Уже «по традиции» замерли в пробках Пересыпский мост и прилегающие к нему улицы:

Больше подробностей о том, где еще в Одессе серьезные дорожные тянучки, на картах:

Кстати, напомним, что на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – будет организовано реверсивное движение в связи со строительными работами. А введение на этой магистрали реверсивного движения – это практически гарантированный транспортный коллапс в часы-пик.