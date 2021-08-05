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Пробки и ДТП в Одессе 5 августа: аварии на Химической и Николаевской дороге

Пробки и ДТП в Одессе 5 августа: аварии на Химической и Николаевской дороге

Сегодня утром, в четверг, 5 августа тянучки и заторы присутствуют на всех основных магистралях и развязках города. Ситуацию осложняют дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Опять не везет поселку Котовского. Авария на Николаевской дороге в районе Лузановки только увеличивает и без того постоянную утреннюю пробку на этой магистрали, а также на проспекте Добровольского и Южной дороге.

Как обычно по утрам сложно выехать из этого района на Объездную дорогу через улицу Заболотного.

В центре города тянучка на Польском спуске переходит в тянучку на Польской улице. В районе Привоза и ЖД вокзала проезд осложнен по Канатной, Ришельевской, Екатерининской, Александровскому проспекту, Малой Арнаутской и Базарной.

Придется традиционно постоять в заторах водителям в районе развязок на площади Толбухина и на 1 станции Люстдорфской дороги.

На улице Грушевского и Дальницком шоссе пробки в районе пересечения этих магистралей с улицей Химической. А на самой Химической пробка из-за аварии.

Есть сложности с проездом развязки на Двух столбах (особенно со стороны Объездной) и Ивановского Путепровода. Там огромная тянучка по Овидиопольской дороге и чуть меньше – со стороны Мельницкой.

Ранее сообщалось, что Служба автодорог ликвидировала последствия оползня на трассе Киев-Одесса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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