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Пробки и ДТП в Одессе 21 сентября: три аварии на Котовского

Пробки и ДТП в Одессе 21 сентября: три аварии на Котовского

По состоянию на утро вторника, 21 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей.

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Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Хуже всего сегодня ситуация с проездом по улицам Одессы на Черемушках, Фонтане и в районе Ивановского и Горбатого мостов.

От площади Толбухина сложно проехать в сторону центра по Люстдорфской дороге и улице Краснова.

Как обычно пробки на Адмиральском проспекте перед развязкой на 1-й станции Люстдорфской дороги и на 5-йстанции Большого Фонтана.

На Фонтанской дороге пробка перед пересечением с Посмитного, а на Посмитного до пересечения с Генуэзской.

Есть и удивительные моменты – отсутствие пробок с поселка Котовского. Даже на улице Заболотного, на которой сегодня сразу два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), пробок нет. Треть ДТП в этом районе произошло на улице Марсельской, не доезжая ее пересечения с Семена Палия.

А вот на Балковской  ДТП спровоцировало пробку. Как раз перед пересечением с Краснослободской. На которой и без аварий почти каждый день пробки по утрам. И сегодняшнее утро исключением не стало.

Непростая ситуация перед Ивановским путепроводом и Горбатым мостом. Хотя перед Ивановским мостом тянучка со стороны Овидиопольской дороги сегодня меньше, чем обычно.

Напомним, что со вчерашнего вечера, в связи со строительными работами на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – организовано реверсивное движение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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