Сегодня утром, в среду, 21 июля, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ключевых развязках и магистралях города.
Из-за ДТП образовалась неприятная пробка (так как ехать под горку) на Польском спуске и перед ним на Приморской.
На Таирова затор провоцирует авария на пересечении Люстдорфской дороги и Космонавта Комарова.
Пробки на въездах в Одессу: на Грушевского от Химической до Плиева и у Двух столбов со стороны Хлебодарского и Объездной дороги.
Перед Ивановским путепроводом осложнен проезд со стороны Овидиопольской дороги, Кордонной и Мельницкой.
Краснослободская «ползет» от Слободского рынка до Балковской. Также в районе Слободки ДПТ на улице Проценко.
С поселка Котовского тянучки перед Молодой Гвардии и в районе Лузановки.
В Аркадии пробка на всем протяжении Посмитного и на части Генуэзской.
На Черемушках затор на Инглези перед авторынком «Успех».
Осложнен проезд транспортных узлов на 1 станции Люстдорфской дороги и площади Толбухина.
Также есть тянучки на Фонтанской дороге и Черняховского перед 5 ст. Большого Фонтана.
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