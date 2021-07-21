Сегодня утром, в среду, 21 июля, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ключевых развязках и магистралях города.

Из-за ДТП образовалась неприятная пробка (так как ехать под горку) на Польском спуске и перед ним на Приморской.

На Таирова затор провоцирует авария на пересечении Люстдорфской дороги и Космонавта Комарова.

Пробки на въездах в Одессу: на Грушевского от Химической до Плиева и у Двух столбов со стороны Хлебодарского и Объездной дороги.

Перед Ивановским путепроводом осложнен проезд со стороны Овидиопольской дороги, Кордонной и Мельницкой.

Краснослободская «ползет» от Слободского рынка до Балковской. Также в районе Слободки ДПТ на улице Проценко.

С поселка Котовского тянучки перед Молодой Гвардии и в районе Лузановки.

В Аркадии пробка на всем протяжении Посмитного и на части Генуэзской.

На Черемушках затор на Инглези перед авторынком «Успех».

Осложнен проезд транспортных узлов на 1 станции Люстдорфской дороги и площади Толбухина.

Также есть тянучки на Фонтанской дороге и Черняховского перед 5 ст. Большого Фонтана.

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