Пробки и ДТП в Одессе 20 июля: аварии на Грушевского, Мельницкой и проспекте Шевченко

Сегодня утром, во вторник, 20 июля, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ключевых развязках и магистралях города.

Ситуацию с проездом по дорогам города осложняют дорожно-транспортные происшествия. На 8:50 известно об авариях на ул. Грушевского, ул. Мельницкой перед Ивановским мостом и на проспекте Шевченко возле Политеха.

Кроме того присутствую тянучки на въезде в Одессу со стороны Овидиопольской дороги и Двух столбов, перед Пересыпским мостом со стороны ул. Балковской и ул. Атамана Головатого.

В районе Слободки пробка на ул. Краснослободской.

Очень медленное движение на всем протяжении Люстдорфской дороги и ул. Краснова

Также сложно выехать с поселка Котовского. Там пробки на проспекте Добровольского и Южной дороге перед Молодой гвардией и далее по Николаевской дороге.

На ул. Заболотного и ул. Черноморского казачества ремонтируют дороги. Из-за этого на Заболотного итак традиционная пробка сегодня еще больше.

Один из лучших способов избежать стояня в пробках – использовать велосипед. В Одессе пока не везде есть возможность удобно и комфортно пользоваться двухколесным транспортом. Но в городе уже появился маршрут, по которому на велосипеде можно доехать с Таирова до ул. Среднефонтанской.