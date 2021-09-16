Пробки и ДТП в Одессе 16 сентября: авария на Адмиральском парализовала движение

По состоянию на утро четверга, 16 сентября 2021 года, в Одессе наблюдаются пробки и тянучки на ряде ключевых дорожных развязок и автомагистралей. Авария Адмиральском проспекте создала сильный затор, ведь там и без того почти всегда по утрам пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

В центре больше всего осложнен проезд по улицам, Канатной, Польском спуске и улице Польской. В районе ЖД вокзала заторы на Среднефонтанской и Водопроводной.

Отдельно хочется отметить ситуацию на дорогах Суворовского района. Обычно по пути с Котовского в центр сильные пробки, но сегодня ситуация спокойная по сравнению с другими днями. Да, транспорт скапливается перед светофорами, но не более. И на Заболотного перед Объездной тоже ситуация лучше, чем обычно.

Тоже можно сказать и про Таирова. На Небесной сотни, Королева, Глушко относительно спокойно можно проехать. Но чем ближе к центру, тем хуже. После площади Толбухина начинаются пробки Люстдорфской дороге и Краснова, перетекая в тянучки на Водопроводной и Среднефонтанской.

Хуже всего ситуация на Адмиральском проспекте. Там почти каждое утро пробки, а сегодня ДТП еще сильнее ухудшило возможность проезда этой магистрали.

Никуда не делись пробки в районе 1-й станции Люстдорфской дороги и 5-й станции Фонтана. Пробка на Черняховского. На Фонтанской дороге заторы перед 5-я станций и на пересечении с Посмитного. На Посмитного тоже пробка.

Осложнен проезд Ивановского и Горбатого мостов. Перед Ивановским как обычно пробки со стороны Овидиопольской дороги и Мельницкой. Плюс сегодня еще и со стороны улицы Кордонной.